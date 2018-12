Venerdì corteo contro gli sgomberi spazi sociali Domani corteo alle 15 da piazza Colonna

Janara Squat e Csa Depistaggio hanno organizzato per domani, venerdì 14 dicembre un corteo contro la decisione di qualche giorno fa presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di effettuare lo sgombero di due spazi sociali della città, il Centro Sociale Depistaggio di via Mustilli e la Janara Squat in pieno centro storico. La manifestazione partirà alle 15 da piazza Colonna, di fronte la stazione ferroviaria centrale di Benevento.

“Contro sgomberi, repressione del dissenso, razzismo, discriminazione e sfruttamento. Per la difesa degli spazi occupati ed autogestiti, per la libertà di movimento di tutti, per un mondo senza padroni... Janara Squat e Depistaggio non si toccano!”, recitano i manifesti affissi nella notte in vari punti della città. Manifesti con sopra anche le 'foto – caricatura' del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del ministro Matteo Salvini, tratti dalla locandina del celebre film "Mamma ho perso l'aereo".