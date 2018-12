Bomba, armi e munizioni in un fienile, arrestato 67enne Operazione dei carabinieri di Montesarchio a Moiano

Un ordigno esplosivo artigianale del peso di 1,2 chilogrammi, due fucili a canne mozze, una pistola semiautomatica marca Beretta calibro 9, oltre 300 cartucce di vario calibro e targhe risultate rubate. Questo l'arsenale ritrovato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesarchio in un fienile adiacente l'abitazione di un 67enne di Moiano che è stato arrestato. All'operazione hanno partecipato anche le unità cinofile di Sarno. Per rendere inoffensivo l'ordigno, si è reso necessario l'intervento degli artificieri.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sono in corso le indagini al fine di verificarne sia la provenienza che l’utilizzo. Dichiarato in arresto, l'indagato è stato trasferito in carcere in attesa dell'interrogatorio.