Condannati a 7 e 6 anni, reati prescritti in appello La sentenza per Giuseppe Tanga e Arcangelo Vitulano

(Esp) Erano stati condannati in primo grado, ma la Corte di appello ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati. E' la sentenza pronunciata per Giuseppe Tanga (avvocato Vincenzo Sguera), 51 anni, ex funzionario Enel, di Benevento, e Arcangelo Vitulano (avvocato Antonio Leone), 57 anni, di Campoli Monte Taburno, socio accomandatario della 'Progetto Europa Consulting'.

Il Tribunale di Benevento aveva inflitto 7 anni a Tanga e 6 anni a Vitulano per associazione per delinquere e corruzione. Era il 29 ottobre del 2013, nella stessa occasione erano stati condannati anche altri undici imputati e ne erano stati assolti cinque. Tutti erano finiti nel mirino di un'indagine del sostituto procuratore Antonio Clemente e della Squadra mobile sui rapporti tra dipendenti dell'Enel e una serie di imprenditori per la certificazione di qualità necessaria alla partecipazione ai bandi di gara indetti dalla holding.