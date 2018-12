'Scontro' per parcheggio: archiviata indagine su un avvocato Ipotizzata l'interruzione di pubblico servizio per un episodio del 30 novembre 2017

Archiviata dal gip Loredana Camerlengo, in linea con la richiesta della difesa – sostenuta dall'avvocato Mario Palmieri - e della stessa Procura, l'inchiesta per interruzione di pubblico servizio a carico di un avvocato. L'ipotesi di reato era stata prospettata in relazione all'episodio accaduto il 30 novembre dello scorso anno, del quale Ottopagine aveva dato conto. Raccontando ciò che si era verificato all'ingresso del parcheggio del palazzo di giustizia.

Secondo una prima ricostruzione, giunto alla guida della sua Lancia all'altezza del varco, il professionista si era sentito dire dall'ausiliario al traffico all'epoca in servizio che non c'era posto e che, dunque, doveva cercare una diversa sistemazione. Il legale non l'aveva evidentemente presa bene, si era visto superare dai veicoli di alcuni magistrati e di due disabili. “Cosa hanno più di me?”, aveva chiesto ironicamente all'addetto, che gli aveva risposto che si trattava di vetture incluse nell'elenco di quelle autorizzate.

A quel punto, l'avvocato aveva fermato l'auto nei pressi della sbarra, ne era sceso e si era avvicinato all'interlocutore, poggiandogli le mani sulle spalle. Un momento di nervosismo interrotto dall'intervento di un suo collega che stava assistendo alla scena. Una vicenda finita al centro di un'indagine di cui la Procura, dopo l'interrogatorio reso dall'indagato, ha proposto l'archiviazione, incrociando il consenso del Gip.