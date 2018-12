Lite, poi colpo alla testa con un crick : muore 23enne ucraino Dramma a Bagnara, arrestato un 26enne di Chianche

Una lite degenerata fino al punto da stroncare una vita. Aveva 23 anni Mjkhailo, il cittadino ucraino morto nella notte, a quanto pare dopo aver ricevuto un colpo alla testa. Il dramma si è consumato a Bagnara, una frazione di Sant'Angelo a Cupolo, ed ora è al centro delle indagini dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato dinanzi ad un bar con uno 'scontro' tra la vittima, che da un mese o poco più era arrivata in Italia, ed un altro giovane: un 26enne di Chianche, un centro della provincia di Avellino limitrofo al Sannio. Quest'ultimo avrebbe poi prelevato un crick, o un piede di porco dalla sua auto e l'avrebbe usato contro il 23enne, centrandolo al capo. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Fermato successivamente nella sua abitazione, Antonio De Franco è stato condotto in caserma ed arrestato dopo un interrogatorio, condotto dal sostituto procuratore Assunta Tillo e dai militari, nel corso del quale il 26enne, difeso dall'avvocato Stefano Pescatore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui è stato disposto il trasferimento in carcere, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip, quando, se lo vorrà, potrà offrire la sua versione sui fatti. La salma del malcapitato è stata trasferita presso l'obitorio del Rummo, dove srà sottoposta ad autopsia.