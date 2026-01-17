Utero fibromiomatoso, particolare isterectomia robot-assistita al San Pio Di dimensioni eccezionali a rapida crescita, paragonabile ad un utero a termine di gravidanza

Uno straordinario intervento di isterectomia robot-assistita, con annessiectomia bilaterale per utero fibromiomatoso è stato eseguito nelel ultime ore presso l’ Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, diretta dal direttore generale Maria Morgante.

L’utero per un peso complessivo di 1.850 g dimensioni 240 × 180 mm X 100 mm), era di dimensioni eccezionali a rapida crescita, paragonabile ad un utero a termine di gravidanza .

Si tratta, spiegano dall'ospedale, "di un intervento da annoverare tra gli interventi robotici che risultano estremamente rari, sia a livello nazionale che internazionale".

Operazione eseguita dall’équipe dedicata alla chirurgia robotica, guidata dal direttore UOC Ostetricia e Ginecologia, Luciano Pino e composta dai medici Nicola Antonio Ciarlo, Luigi Straccia, Gilda De Biasio si è svolto senza complicanze, in assenza di perdite ematiche e con rapido recupero post-operatorio, di circa 48 ore.

"Questo intervento testimonia l’elevato livello di competenza clinica ed organizzativa raggiunto dalla UOC Ostetricia e Ginecologia e la la particolare attenzione della Direzione Strategica per la salute della donna".

All’intervento hanno partecipato, inoltre, il dottore Roberto Capasso della UOC Anestesiologia – Direttore Vincenzo Colella, le strumentiste Gina Zampelli e Annalisa De Conno e l'assistente di sala Concetta Franciò.

La procedura si inserisce in una più ampia e strutturata attività di chirurgia robotica per uteri di grandi dimensioni. Qualche mese fa è stato eseguito un analogo intervento robot-assistito per un utero di circa 900 g, anch’esso completato con approccio mini-invasivo, nonchè per neoplasie ginecologiche e per endometriosi profonda.

“Lo spirito di squadra e la preparazione dei professionisti coinvolti insieme alle potenzialità della chirurgia robotica –afferma Luciano Pino Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia - dimostra che, con la giusta pianificazione e le tecnologie adeguate, è possibile operare in sicurezza anche pazienti complessi.

L’indissolubile legame fra evoluzione tecnologica ed eccellenza medica–sottolinea il Direttore Generale Maria Morgante – rappresenta l’unica strada possibile per garantire ai cittadini-utenti cure efficienti. La Direzione Strategica dell’AORN San Pio continua ad investire in soluzioni tecnologiche, con le quali i nostri specialisti possono far evolvere i processi di cura, offrendo interventi chirurgici sempre più mininvasivi ed efficaci”- ha affermato il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante che proprio ieri aveva peraltro annunciato le novità in vista per il reparto di Ginecologia e Ostetricia grazie alla realizzazione del nuovo reparto: “E' partita la gara, stiamo aspettando le offerte. Si tratta di lavori per un importo di 4 milioni di euro per allestire la nuova sala operatoria, la sala parto, ambienti per i parti in acqua. L'obiettivo è garantire assistenza sanitaria e anche alberghiera di qualità”.