Paduli, chiude temporaneamente l’Ufficio Postale per lavori Per infrastrutturali: riapertura prevista a marzo. Il sindaco: auspichiamo massima celerità

L’Ufficio Postale di Paduli resterà chiuso al pubblico a partire dal 27 gennaio 2026 per consentire l’avvio di lavori infrastrutturali previsti dal progetto POLIS di Poste Italiane. Lo comunica ufficialmente la Filiale di Benevento di Poste Italiane in una nota indirizzata al sindaco del Comune di Paduli, Domenico Vessichelli.



Durante il periodo di chiusura, l’ufficio verrà trasferito in una struttura mobile collocata in via Marcarelli, nelle immediate adiacenze della sede istituzionale. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. Presso l’ufficio postale mobile sarà possibile svolgere tutte le operazioni normalmente effettuabili allo sportello, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza.



Secondo quanto comunicato, la riapertura dell’Ufficio Postale di Paduli è prevista per il giorno 11 marzo 2026, salvo imprevisti che saranno eventualmente comunicati con tempestività alla cittadinanza.



Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Paduli, Vessichelli, che ha espresso attenzione e vicinanza alle esigenze della popolazione: "Auspichiamo che i lavori vengano effettuati con la massima celerità e con il minor pregiudizio possibile per la popolazione, soprattutto per le fasce più deboli che fanno maggiore affidamento sui servizi postali", ha dichiarato il primo cittadino.

"L’Amministrazione comunale seguirà con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un costante contatto con Poste Italiane affinché i disagi per i cittadini siano contenuti al minimo indispensabile".