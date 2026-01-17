Saluto all'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca anticipato al 18 marzo Per consentire la più ampia partecipazione di sacerdoti e fedeli alla messa

"Al fine di facilitare la più ampia partecipazione di sacerdoti, religiosi e fedeli al saluto a Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo -vescovo eletto delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, la messa di saluto e congedo per i dieci anni di servizio pastorale all’Arcidiocesi, inizialmente prevista per il 19 marzo, sarà anticipata a mercoledì 18 marzo, primi vespri della Solennità di san Giuseppe, alle ore 18,30, nella Cattedrale di Benevento.

Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo-vescovo eletto delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno inizierà il ministero pastorale nelle due diocesi nel mese di marzo e precisamente il 25 pomeriggio con la santa messa nella Cattedrale di San Rufino ad Assisi per la diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, e il 28 marzo pomeriggio con la celebrazione nella Cattedrale di San Feliciano per la diocesi di Foligno. Si tratta di due date significative, perché il 25 marzo è la solennità dell’Annunciazione del Signore e il 28 marzo è il giorno dei primi vespri della solennità della Domenica delle Palme.