Sanità, Errico (FI): "Infermieri pilastro insostituibile del sistema sanitario" "Inaccettabile che chi opera in prima linea continui a essere esposto ad aggressioni"

"Bisogna riconoscere, senza se e senza ma, il ruolo centrale e insostituibile degli infermieri e delle infermiere nel nostro sistema sanitario".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale sannita di Forza Italia, Fernando Errico, al termine della cerimonia del Giuramento dell’Infermiere, svoltasi a Napoli. "La professione infermieristica rappresenta uno dei pilastri fondamentali della sanità pubblica: donne e uomini che ogni giorno non solo curano il corpo, ma si fanno carico anche del disagio umano e psicologico dei pazienti e delle loro famiglie, - ha sottolineato Errico -. Proprio per questo è inaccettabile che chi opera in prima linea continui a essere esposto ad aggressioni e a condizioni di lavoro spesso difficili".

Secondo il consigliere regionale, rendere la professione più attrattiva e valorizzare l’impegno del personale sanitario è una priorità che deve partire proprio dagli infermieri.

"Accanto ai numeri sulle assunzioni - ha proseguito - è indispensabile garantire condizioni di lavoro dignitose, percorsi di carriera chiari, adeguati livelli retributivi e, soprattutto, maggiore sicurezza nei luoghi di cura". "Come Forza Italia - ha concluso Errico - riteniamo fondamentale rafforzare la sanità territoriale e il sistema dell’emergenza-urgenza, riconoscendo un ruolo centrale a infermieri, medici, psicologi e farmacisti. La Regione deve investire non solo in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, perché la qualità dell’assistenza passa inevitabilmente dalla tutela e dalla valorizzazione di chi ogni giorno garantisce il diritto alla salute dei cittadini".