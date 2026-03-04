Hashish, cocaina, marijuana e bilancino sotto il letto: arrestato un 16enne Apice. Il minore è stato fermato dai carabinieri

Sotto il letto aveva nascosto di tutto: dall'hashish alla cocaina ed alla marijuana. Droga costata l'arresto ad un 16enne di Apice, fermato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, allertati da una fonte confidenziale, i militari hanno fatto visita all'abitazione in cui il giovane vive con la famiglia. Le sorprese sono saltate fuori, preannunciate da un odore inconfondibile, nella sua camera, dove, sistemati sotto il letto, sono stati scovati 500 grammi di hashish, 90 di cocaina, 10 di marijuana, coltelli usati per il taglio della 'roba' e buste per il suo confezionamento, un bilancino di precisione.

Le sostanze stupefacenti ed il materiale sono stati sequestrati, mentre il 16enne, dichiarato in arresto per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, sarà trasferito presso il Centro di accoglienza per i minori ai Colli Aminei, a Napoli, a disposizione della competente Procura. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.