Si tagliano i pilastri e si inseriscono ammortizzatori contro i terremoti VIDEO FOTO - L'intervento strutturale di Unisannio e Comune per la scuola “Bosco Lucarelli” di Benevento

Una tecnologia innovativa, l’isolamento sismico alla base dei pilastri, scheletro portante di ogni struttura, con l’inserimento di speciali dispositivi tra le fondazioni e la struttura in elevazione dell’edificio esistente, una sorta di ammortizzatori che consentiranno, in caso di terremoti, di assorbire le sollecitazioni sismiche.

Questo l'intervento che si è praticamente concluso per l'adeguamento sismico con isolamento alla base per la scuola “Bosco Lucarelli” di via Gioberti di Benevento attualmente interessata dal rifacimento grazie ai fondi del Pnrr e la collaborazione dell'Università del Sannio.

Questa mattina il sindaco Clemente Mastella con l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello, accompagnati dai dirigenti comunali, tecnici della ditta che sta eseguendo i lavori e rappresentanti dell’Università del Sannio, partner scientifico fondamentale dell’opera hanno effettuato un sopralluogo all'interno del cantiere al Rione Libertà.

Intervento che mira dunque a garantire livelli di sicurezza eccezionalmente elevati grazie al sistema che consente di ridurre in maniera significativa le sollecitazioni trasmesse alla costruzione in caso di evento sismico, limitando danni e garantendo la continuità d’uso anche dopo eventi di forte intensità.

Dal punto di vista tecnico, l’intervento comporta operazioni complesse e altamente specialistiche mai realizzate nella città di Benevento, tra cui il sollevamento controllato del corpo principale della scuola, un edificio di tre piani fuori terra, il taglio di una porzione di pilastro in calcestruzzo armato ed il posizionamento degli isolatori sismici.

La scelta di realizzare l’isolamento sismico su una costruzione esistente, soluzione adottata per la prima volta nella città di Benevento, testimonia la volontà di puntare su interventi strutturali duraturi e ad alte prestazioni.

A conclusione dei lavori, sull’edificio sarà installato un sistema innovativo di monitoraggio strutturale, con l’obiettivo di garantire un controllo continuo e scientificamente avanzato del comportamento dinamico dell’edificio isolato sismicamente.

“Un sistema innovativo installato per la prima volta in Campania e forse nel Mezzogiorno” ha commentato il sindaco Mastella che ha elogiato la progettazione dell'Università del Sannio e l'impresa. “Spero – ha poi auspicato il sindaco di Benevento - che per gli inizi del prossimo anno scolastico l'edificio sia pronto”.