In onore delle Donne visite gratuite all'ospedale San Pio: ecco come prenotare Per prenotazioni telefonare giovedì 5 marzo al numero 082457208, dalle 9 alle 13

L'azioneda ospedaliera San Pio di Benevento in occasione della Giornata Internazionale dedicata alla Donna ha organizzato un “Open Day Donna”. Obiettivo della giornata sarà incentivare la consapevolezza ed il livello di attenzione delle donne verso la prevenzione,

Al giorno d’oggi le donne vivono una vita frenetica, che spesso le porta a trascurare la propria salute. "E’ importante capire - spiega il direttore generale Maria Morgante - che la salute delle donne è particolarmente soggetta a patologie che possono attaccarla anche in modo grave. Per questo motivo, è fondamentale che esse si sottopongano periodicamente a specifici controlli che possono aiutarle a vivere meglio e, molte volte, prevenire malattie molto gravi.

Sarà possibile effettuare gratuitamente le seguenti visite specialistiche e consulenze,ed i seguenti esami strumentali: Visite senologiche con ecografia mammaria, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, a cura della UOC Senologia al I° piano del Padiglione Rummo;

Ecografie Mammarie, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a cura della UOC Diagnostica per Immagini al I° piano del Padiglione Rummo;

Visite ginecologiche, Pap Test ed ecografia pelvica, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, a cura della UOC Ostetricia e Ginecologia al III°Piano del Padiglione San Pio; Consulenze genetiche preconcezionali per donne in età fertile dalle 9.00 alle 13.00 presso la UOSD di Genetica Medica,al IV° piano del Padiglione San Pio.

Per prenotazioni telefonare giovedì 5 marzo al numero 0824 - 57208, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

“Tutelare la salute della donna – dichiara il Direttore Generale dell’AORN SAN PIO Maria Morgante – significa prendersi cura di un’intera famiglia. Obiettivo della direzione strategica è quello di porre una particolare e specifica attenzione, alle patologie propriamente femminili, un tema di crescente interesse generale e strategico per l’intero Servizio Sanitario Nazionale”.