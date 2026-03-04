Benevento, Floro Flores ne convoca 23 per la sfida col Catania Ancora assente Mehic (pubalgia), insieme ai lungodegenti

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 30^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Catania. Assente, olte a lungodegenti Simonetti, Ricci e Nardi, anche il centrocampista Mehic che ha un inizio di pubalgia. Per il resto l'organico è a pieno regime con i 23 convocati.



PORTIERI



22 Esposito Manuel

1 Russo Danilo

26 Vannucchi Gianmarco



DIFENSORI



19 Borghini Diego

33 Caldirola Luca

13 Celia Raffaele

20 Ceresoli Andrea

77 Pierozzi Edoardo

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

3 Sena Francesco Pio



CENTROCAMPISTI



56 Kouan Christian

8 Maita Mattia

4 Prisco Antonio

38 Talia Angelo



ATTACCANTI



7 Carfora Lorenzo

99 Della Morte Matteo

11 Lamesta Davide

10 Manconi Jacopo

32 Mignani Guglielmo

9 Salvemini Francesco

93 Tumminello Marco