Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 30^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Catania. Assente, olte a lungodegenti Simonetti, Ricci e Nardi, anche il centrocampista Mehic che ha un inizio di pubalgia. Per il resto l'organico è a pieno regime con i 23 convocati.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
1 Russo Danilo
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
19 Borghini Diego
33 Caldirola Luca
13 Celia Raffaele
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
3 Sena Francesco Pio
CENTROCAMPISTI
56 Kouan Christian
8 Maita Mattia
4 Prisco Antonio
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco
Benevento, Floro Flores ne convoca 23 per la sfida col Catania
Ancora assente Mehic (pubalgia), insieme ai lungodegenti
