CIRO 4.0 Scipionyx Samniticus. Viaggio nel tempo in realtà aumentata e virtuale Martedì 10 marzo, alle ore 10.30, presso la sede della Soprintendenza Archeologia di Benevento

Un dinosauro unico al mondo come non è mai stato visto prima. Martedì 10 marzo 2026, alle ore 10.30, presso la sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Benevento e Caserta situata al numero 12 del Viale degli Atlantici a Benevento, sarà presentato “CIRO 4.0 – Scipionyx Samniticus. Un viaggio nel tempo in realtà aumentata e virtuale”, progetto realizzato nell’ambito del programma TOCC promosso dal MIC e gestito da InvitaliaSpa, a valere sui fondi del PNRR – M1C3, Investimento 3.3, dedicato al supporto dei settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale.

L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU, è incentrata sulla valorizzazione del fossile di Scipionyx samniticus, noto come Ciro, il primo dinosauro scoperto in Italia e uno dei reperti paleontologici più straordinari al mondo per l’eccezionale conservazione dei tessuti molli e degli organi interni.

La progettualità è stata realizzata grazie alla sinergia tra Cyclopes Srl, PROJENIA SCS e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Benevento e Caserta, con il contributo scientifico di importanti esperti e studiosi del settore. L’innovativa idea rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico attraverso il digitale.

Grazie all’utilizzo di tecnologie immersive, realtà aumentata e virtuale, linguaggi narrativi innovativi e strumenti digitali avanzati, CIRO 4.0 offre, infatti, un’esperienza di fruizione completamente nuova, capace di coniugare rigore scientifico, divulgazione e accessibilità, rivolgendosi a un pubblico ampio, incluse le scuole e le persone con disabilità. L’evento di presentazione si aprirà con i saluti istituzionali di Mariano Nuzzo, Soprintendente ABAP per le province di Benevento e Caserta, di Clemente Mastella, sindaco del Comune di Benevento e di Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento. Seguiranno gli interventi di Cristiano Dal Sasso, paleontologo – Museo di Storia Naturale di Milano, di Simone Maganuco, Paleontologo – collaboratore del Museo di Storia Naturale di Milano, di Augusto Ozzella, CTO Cyclopes srl – startup innovativa, di Clelia De Falco, presidente UICI Benevento e di Vittorio Fresa, Responsabile Unità Organizzativa “Imprese Culturali e Creative” – Invitalia Spa. Le conclusioni saranno affidate a Simone Foresta, responsabile del Centro Operativo di Benevento, moderato dal giornalista Christian Frattasi.

Il Soprintendente Mariano Nuzzo ha dichiarato: “Consolidiamo un’alleanza strategica tra Istituzioni, imprese culturali e comunità scientifica, orientata a sviluppare modelli sostenibili di valorizzazione digitale del patrimonio, nel pieno spirito della missione del Ministero della Cultura, del Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale e della Direzione Generale ABAP: tutelare il passato, innovare il presente, costruire il futuro”.

CIRO 4.0 nasce con l’obiettivo di superare i limiti territoriali della fruizione culturale, portando uno dei più importanti reperti paleontologici italiani fuori dai confini tradizionali del museo e rendendolo accessibile attraverso esperienze immersive, trasportabili e inclusive. Un progetto che unisce innovazione tecnologica, divulgazione scientifica e impatto sociale, aprendo nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale. Un viaggio, quello che vede protagonista Ciro, che è possibile intraprendere percorrendo tutte le sue tappe anche attraverso la Virtual Room presente presso la sede della Cyclopes situata nel Centro Servizi Area P.I.P del comune di Apollosa, in provincia di Benevento. Qui, infatti, grazie a Realtà Aumentata e Immersiva sarà possibile vivere un’esperienza unica al mondo a contatto con il fossile di dinosauro ritrovato a Pietraroja negli anni '80.