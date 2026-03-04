Piante e droga nel garage - serra e nell'abitazione, assolto un giovane Benevento. Rito abbreviato, la sentenza per Ilario Covino, 28 anni, di Arpaise

E' stato assolto per l'assenza di elementi in grado di suffragare la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' la sentenza del gup Maria Amoruso al termine del rito abbreviato – il pm Carmine Piagnatiello aveva chiesto la condanna ad 1 anno – per Ilario Covino (avvocato Salvatore Pignatiello), 28 anni, di Arpaise, che i carabinieri avevano fermato nel marzo 2025.

Nel corso di una perquisizione i militari avevano infatti rinvenuto 455 grammi di mrijuana in essiccazione e cinque piante di marijuana alte un metro e del peso complessivo di 1 chilo nel garage dell'abitazione, dove in una cella frigo era stata organizzata una serra, con lampade, ventilatore ed aspiratore.

Nella cucina dell'abitazione erano stati scovati invece un bilancino di precisione e 5 grammi di marijuana. Il tutto era stato sequestrato, con il giovane che, comparso dinanzi al Gip per la convalida, aveva rivendicato l'uso persone della droga.

Oggi la discussione e l'assoluzione di Covino.