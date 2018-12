Stalking e danneggiamento, in libertà il 51enne e la 27enne La decisione del Gip. Non convalidato l'arresto

Arresto non convalidato e rimissione in libertà. E' quanto deciso dal gip Loredana Camerlengo per il 51enne commerciante e la 27enne di Benevento finiti agli arresti domiciliari qualche giorno fa per le ipotesi di stalking e danneggiamento aggravato.

Difesi dall'avvocato Luigi Giuliano, i due indagati, fermati dagli agenti della Volante, sono comparsi nella tarda mattinata dinanzi al giudice, offrendo la loro versione dei fatti.

Come è noto, nel mirino delle condotte persecutorie loro attribuite, sarebbero finiti i componenti di una famiglia.