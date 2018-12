Armi e munizioni in un capanno, libero il 67enne di Moiano Non convalidato l'arresto operato dai carabinieri

Non ha convalidato l'arresto ed ha ordinato l'immediato ritorno in libertà dell'indagato. Sono le decisioni adottate dal gip Loredana Camerlengo per Giuseppe Meccariello (avvocato Teresa Meccariello), il 67enne di Moiano che qualche giorno fa era finito in carcere dopo il rinvenimento di armi e munizioni nel corso di una perquisizione operata dai carabinieri. Che, come si ricorderà avevano scovato in un fienile, e sequestrato, un ordigno esplosivo artigianale del peso di 1,2 chilogrammi, due fucili a canne mozze, una pistola semiautomatica marca Beretta calibro 9, oltre 300 cartucce di vario calibro e targhe risultate rubate.

Comparso dinanzi al giudice, il 67enne ha sostenuto la sua assoluta estraneità all'accusa, precisando, anche sulla scorta di una memoria difensiva, che il capanno nel quale era stato trovato il materiale è aperto ed accessibile a tutti, e che sorge in un terreno dal quale lui è stato sfrattato nel 2003.