Tribunale, domani l'esordio del giudice Graziamaria Monaco Trentanove anni, il magistrato arriva da Vibo Valentia

Il suo esordio in aula è previsto per domani, come componente il primo collegio del Tribunale di Benevento. Sarà la prima udienza del giudice Graziamaria Monaco, da oggi in servizio presso la Sezione penale del Tribunale.

Trentanove anni, originaria di Ariano Irpino, la dottoressa Monaco proviene da Vibo Valentia, dove per quattro anni ha ricoperto gli incarichi di presidente del collegio anche per processi nati dalle indagini della Dda, e di giudice delle indagini preliminari. Ora l'esperienza nel capoluogo sannita, dove questa mattina ha incontrato i presidenti del Tribunale, Marilisa Rinaldi, e della Sezione penale, Sergio Pezza, i colleghi ed il personale delle cancellerie.

In attesa dell'arrivo da Avellino del giudice Vincenzo Landolfi, assegnato al Civile, l'altra novità che riguarda la Sezione penale è, come anticipato un paio di settimane fa, il trasferimento all'ufficio Gip/gup del giudice Giuliana Giuliano, reduce da un lunghissimo periodo trascorso nel settore civile.