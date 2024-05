Play off Serie C / Triestina-Benevento 1-1: rileggi la direta Al Nereo Rocco termina con un pareggio. Alla Strega basterà non perdere al ritorno

Termina con un pareggio la gara d'andata giocata al Nereo Rocco tra Triestina e Benevento. Al gol di Redan ha risposto Lanini. Alla Strega basterà non perdere sabato al Vigorito per passare il turno.

90'+7' - Termina la partita. L'arbitro espelle Pinato per eccessive proteste

90'+6' - Il Benevento va in gol con Pinato, ma l'arbitro annulla per un un fallo commesso da Bolsius

90'+4' - Occasione Ciciretti che indirizza nell'angolino alla destra di Matosevic: l'estremo difensore devia in angolo

90'+3' - Ci prova Improta sul primo palo: Matosevic devia in angolo

90'+2' - Sinistro di Perlingieri: Matosevic respinge

90' - Cinque minuti di recupero

82' - Triplice cambio da parte di Auteri: entrano Bolsius, Agazzi e Meccariello al posto di Lanini, Nardi e Simonetti. Per la Triestina ci sono Anzolin e Ciofani al posto di Petrasso e Struna

80' - Ammonito Ballarini

76' - Gol del Benevento! Gol di pregevole fattura di Lanini che non lascia scampo a Matosevic per l'1-1

74' - Entra Perlingieri al posto di Talia

69' - Giallo per Nardi

67' - Per la Triestina entrano El Azrak e Ballarini al posto di Minesso e D'Urso

60' - Infortunio per Agostino: al suo posto entra Matosevic. Per il Benevento c'è Ciciretti al posto di Ferrante

55' - Il Benevento cerca di cambiare piglio per il pareggio

46' - Comincia il secondo tempo

45'+1' - Termina il primo tempo: Triestina-Benevento 1-0

45' - Un minuto di recupero

39' - Conclusione telefonata di Improta, facile parata di Agostino

36' - Triestina padrona del campo: ci prova Redan che viene neutralizzato da Paleari

34' - Traversa Triestina! Mancino di Vallocchia dalla distanza che colpisce in pieno il legno

31' - Ammonito anche Redan per fallo su Improta

30' - La Triestina spinge: conclusione di Germano deviata da Berra, la palla colpisce il palo

29' - Ammonito D'Urso per fallo su Talia

28' - Punizione dalla distanza di Petrasso: la palla sorvola la traversa

25' - Triestina in vantaggio: filtrante di Vallocchia per Redan che fredda Paleari con il gol dell'1-0

16' - Conclusione dalla distanza di Correia: palla fuori

12' - Lancio di Improta dalla destra, Agostino esce a vuoto: interviene Simonetti che calcia da posizione defilata, palla respinta. L'arbitro ferma il gioco per posizione irregolare di Simonetti

10' - Baricentro alto da parte della Triestina, ma il Benevento tiene a distanza i terminali offensivi di Bordin

5' - Prime fasi con ritmi intensi da parte di Triestina e Benevento

1' - Comincia Triestina-Benevento!

20:58 / Bordin: "Siamo pronti, il morale è alto"

Bordin a Rai Sport: "Dobbiamo fare meglio di sabato, soprattutto come atteggiamento contro una squadra forte. Siamo carichi e pronti per fare una buona partita. Benevento favorito? Credo sia giusto pensare a questa gara, non alle due gare. Dobbiamo fare un risultato positivo, poi vedremo il ritorno. Il morale dei ragazzi è alto"

20:57 / Auteri: "Vogliamo fare un lungo percorso"

Auteri a Rai Sport: "Comincia un altro torneo, dove si affrontano squadre competitive e c'è grande equilibrio. Sono partite equilibrate, si affrontano squadre con organici importanti. Noi stiamo bene, si giocano su 180 minuti. Si comincia stasera, abbiamo un piccolo vantaggio teorico. Conta ciò che si fa in campo. Ce la giocheremo. I ragazzi stanno bene, abbiamo recuperato alcuni come Ciciretti e Improta. Abbiamo voglia e speriamo di fare un percorso lungo".

Triestina-Benevento 1-1, il tabellino

TRIESTINA (3-4-2-1): Agostino (15'st Matosevic); Struna (37'st Ciofani), Malomo, Rizzo; Germano, Vallocchia, Correia, Petrasso (37'st Anzolin); Minesso (22'st El Azrak), D'Urso (22'st Ballarini); Redan. A disp.: Diakite, Gunduz, Lescano, Jonsson, Fofana, Celeghin, Crosara, Moretti, Pavlev, Vertainen. All.: Bordin

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Talia (29'st Perlingieri), Nardi (37'st Agazzi), Simonetti (37'st Meccariello); Pinato, Ferrante (15'st Ciciretti), Lanini (37'st Bolsius). A disp.: Manfredini, Giangregorio, Masciangelo, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Rillo, Starita, Carfora. All.: Auteri

Arbitro: Caldera di Como. Assistenti: Barberis di Collegno e Cardona di Catania. Quarto ufficiale: Emmanuele di Pisa. Var e Avar: Serra di Torino e Minelli di Varese

Marcatore: 25'pt Redan, 31'st Lanini

Note: Espulso Pinato dopo il triplice fischio. Ammoniti D'Urso, Redan, Nardi, Ballarini. Minuti di recupero 1'pt e 5'st

Triestina-Benevento, il prepartita

L'attesa è finita. Alle 21 ci sarà il fischio d'inizio del match tra Triestina e Benevento, valido per l'andata degli ottavi di finale dei play off promozione. Il secondo atto si giocherà sabato al Vigorito. La Strega cercherà un risultato positivo al Nereo Rocco per mettere in discesa il discorso qualificazione.