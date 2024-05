Condannato per 13 grammi di cocaina, un 30enne assolto in appello Benevento. La sentenza

In primo grado era stato condannato a 6 mesi, in appello è stato assolto. E' la sentenza per Thomas Costanza (avvocato Gerardo Giorgione), 30 anni, di Benevento, che nel giugno 2021 era stato arrestato dai carabinieri dopo il sequestro di 13 grammi di cocaina che gli erano stati trovati addosso ed in casa. Il giovane era poi stato rimesso in libertà al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale aveva rivendicato l'uso personale della sostanza stupefacente.