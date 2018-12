Ladri in azione in un centro vaccinale Asl e in un ristorante Colpi nella notte a Benevento

Ladri in azione all'interno del centro vaccinale Asl di via Don Emilio Matarazzo, al Rione libertà. Dopo aver forzato un ingresso, i malviventi hanno portato via i soldi dai distributori di bevande e la borsa di un medico. Questa mattina alla ripresa delle attività l'amara sorpresa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno avviato le indagini. Lavoro per la Polizia anche in un ristorante in via Cassella. Anche in questo caso i balordi hanno portato via soldi ed alcuni prodotti.