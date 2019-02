Furto di rame all'Alto Calore, arrestati due rumeni Ordinanza di custodia cautelare per i presunti autori del colpo di novembre scorso a Solopaca

Sono gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Si tratta di due rumeni destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari e per questo arrestati in provincia id Caserta dagli agenti del Commissariato di Telese Terme e della Squadra mobile. Secondo l'accusa i due sono gli autori del furto dei cavi elettrici, dai quali era stato recuperato il rame, delle pompe di sollevamento dell'Alto Calore a novembre scorso.

Grazie alle indagini, gli investigatori hanno identificato i presunti autori. Per uno di loro l'arresto è scattato nelle campagne di Lusciano, mentre l’altro è stato fermato nel comune di Villa Literno. Per quest'ultimo è scattata la segnalazione per non aver rispettato anche il divieto di dimora nella provincia di Caserta.