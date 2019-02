Cacciavite e leva in ferro in auto, denunciate tre persone Fermati dagli agenti della Volante a Faicchio

Tre persone sono state denunciate dagli agenti del Commissariato di Telese Terme per possesso di arnesi atti allo scasso. Tutte sono state fermate mentre viaggiavano a bordo di un'auto nella zona di Faicchio. Durante la perquisizione del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un cacciavite, una leva metallica e dei quanti di cotone. Per tutti, già noti alle forze dell'ordine, è scattata anche la proposta per il foglio di via obbligatorio.