Ponte: in fiamme l'escavatore di un agricoltore | FOTO Incendio alla contrada Puglia

Quell'escavatore era fermo in campagna, dove l'aveva lasciato un agricoltore che lo sta utlizzando per eseguire alcuni lavori nel suo terreno. All'improvviso, ha preso fuoco. E' accaduto nella tarda serata di ieri alla contrada Puglia di Ponte, dove è stato necessario l'intervento dei pompieri del comando provinciale per domare le fiamme che avevano avvolto il mezzo. Sul posto i carabinieri: avviate le indagini, che sembrano escludere un incendio di natura dolosa.