Ennesimo suicidio nel Sannio, 50enne si toglie la vita Il dramma nelle campagne di Frasso Telesino

Tragedia all'alba nelle campagne di Frasso Telesino per la morte di un 50enne che secondo una prima ricostruzione si sarebbe suicidato in un terreno di sua proprietà. A fare la macabra scoperta sono stati i familiari preoccupati per l'assenza del congiunto. L'uomo è stato trovato impiccato ad un albero. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato i rilievi ed informato la Procura dell'accaduto.

IN AGGIORNAMENTO