Il mistero della scomparsa di Franchino: riprese ricerche Al via questa mattina nuove ricognizioni e sopralluoghi per cercare di trovare il 46enne di Reino

Riprese all'alba, dopo alcuni giorni di stop, le ricerche di Franco Fabrizio, da tutti conosciuto come Franchino (nella foto), il 46enne di Reino di cui non si hanno più notizie da domenica 10 febbraio, quando nel pomeriggio si era allontanato da casa per andare a comprare le sigarette.

Dopo un vertice in Prefettura, questa mattina, Vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile - in campo con 80 volontari -, vigili urbani e volontari si sono ritrovati alle porte del paese fortorino per un briefing durante il quale i coordinatori del soccorso e gli esperti Tas (Topografia Applicata al Soccorso) dei vigili del fuoco hanno suddiviso il territorio in zone, poi assegnate ai vari gruppi di ricerca. Operazioni che si concentreranno in numerose zone del paese e nelle campagne dove Franco abitualmente si recava per controllare le sue proprietà.

L'appello alla popolazione, agli automobilisti è sempre lo stesso: “Chiunque abbia visto il 46enne o abbia notizie utili per il suo rintraccio è pregato di chiamare immediatamente i numeri di emergenza di vigili del fuoco o delle forze dell'ordine. Della scomparsa di Franco se ne è occupata nei giorni scorsi anche la popolare trasmissione Rai Chi l'ha Visto.