Revocata confisca dei beni immobili di Alfonso Masone Decisione della Corte di appello. Era stata disposta in un'indagine in materia di usura

Revocata dalla Corte di Appello di Napoli la confisca dei beni immobili, del valore circa di un milione di euro, di Alfonso Masone, 80 anni, di Benevento, difeso dall'avvocato Vittorio Fucci. Il provvedimento era stato adottato dal Tribunale – Sezione misure di prevenzione- nel 2015, in un'indagine in materia di usura per la quale Masone è attualmente a processo.