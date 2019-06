Pena definitiva per reati tributari, in carcere 59enne Fermato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme

Deve scontare un anno e tre mesi di reclusione per una condanna divenuta definitiva per reati tributari. Si tratta di un 59enne romano al quale gli agenti del Commissariato di Telese terme hanno notificato a San Lorenzello il provvedimento di arresto. Al termine delle procedure, l'uomo è stato trasferito in carcere.