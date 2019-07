Sbanda con l'auto e finisce contro un palo, ferita 36enne FOTO Incidente stradale questa mattina a Torrecuso. Kia Picanto finisce in un terreno

Ha perso il controllo della sua Kia Picanto ed è finita prima contro un paolo dell'Enel, poi in un terreno. Ennesimo incidente stradale questa mattina nel Sannio. A farne le spese una 36enne della Valle Vitulanese rimasta ferita e trasportata al Fatebenefratelli di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava guidando lungo le strade di contrada Mercurio di Torrecuso quando all'improvviso, nell'affrontare una curva ha perso il controllo del veicolo. Prima di terminare la sua corsa in un vigneto la Kia ha impattato contro un palo dell'Enel. Violento lo scontro che ha fatto finire il veicolo in un fondo agricolo che costeggia la carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento Volontari di Vitulano, i carabinieri e l'ambulanza del 118 che ha trasferito la malcapitata in ospedale. I vigili del fuoco hanno successivamente messo in sicurezza il veicolo che è stato poi trainato nuovamente sulla strada. Saranno ora i rilievi dei carabinieri a restituire l'esatta dinamica del sinistro.