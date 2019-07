Armi e munizioni nella stalla, 57enne ai domiciliari Operazione dei carabinieri nelle campagne di Moiano

Pistole, fucile, coltelli, razzi e munizioni sono state rinvenute e sequestrate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio in una stalla attigua all'abitazione di un 57enne del posto. Si tratta di Giambattista Falzarano, agricoltore, finito ora ai domiciliari con l'accusa di detenzione abusiva di armi clandestine e munizioni e ricettazione. Durante la perquisizione della stalla, i militari hanno rinvenuto e sequestrato: fucile carabina marca anschutz calibro 22 lr; una pistola cal. 22 marca star con un caricatore inserito con 10 colpi, di cui uno in canna cal. 22; un fucile carabina cal. 22 lr marca marlin con relativo caricatore e cannocchiale di precisione montato sul castello; una pistola a salve marca bruni polis 8 mm completa di caricatore priva di tappo rosso; una pistola monocolpo produzione artigianale cal. 22 flobert perfettamente funzionante, priva di matricola e marca; cinque coltelli, oltre 900 cartucce di vario calibro, 21 razzi da segnalazione per pistola lancia razzi con 6 cariche e un contenitore in alluminio con 222 grammi di polvere da sparo.

Sul posto si è reso necessario anche l'intervento di un tecnico di supporto per la catalogazione e la messa in sicurezza delle armi e del materiale esplodente.

Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza delle armi.