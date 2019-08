Scontro tra due auto: Alfa Mito si ribalta, 4 feriti | FOTO Incidente stradale questo pomeriggio a San Giorgio del Sannio

E' di quattro persone ferite e trasportate in ospedale il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15 a San Giorgio del Sannio.

E' accaduto all'incrocio tra via Aldo Moro e via Alcide De Gasperi, nel centro del paese, a pochi metri dalla Stazione dei carabinieri. a scontrarsi sono state un'Alfa Miro ed una Fiat Bravo. Due le coppie che viaggiavano su entrambi i veicoli. In seguito all'urto l'Alfa si è ribaltata sulla carreggiata. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale allertati anche dai carabinieri della Stazione di san Giorgio del Sannio che si sono immediatamente accorti dell'accaduto. Necessario l'intervento di più ambulanze del 118 dal Saut di San Giorgio e Benevento per trasferire i feriti negli ospedali Fatebenefratelli e Rummo di Benevento.