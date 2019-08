Scontro tra auto, paura e feriti E' accaduto sulla fondovalle Isclero. Uno dei veicoli si è ribaltato ed è finito in una scarpata

E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina sulla statale 256, Fondovalle Isclero. Due auto si sono scontrate e in seguito all'urto uno dei due veicoli si è ribaltato in una scarpata. Il conducente è rimasto gravemente ferito. Per estrarlo dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari del 118 per il trasferimento all'ospedale di Caserta.

Il conducente dell'altra auto, ferito più lievemente, è stato invece trasportato al Rummo di Benevento.

La Fondo Valle Isclero è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nei pressi dello svincolo di Amorosi e il traffico deviato per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre alle Forze dell’Ordine, al 118 e ai Vigili del Fuoco, è intervenuto anche il personale Anas al fine di ripristinare la transitabilità.