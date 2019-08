Violento scontro tra due auto, donna in codice rosso Impatto alle porte di sant'Agata de' Goti tra una Smart ed una Fiat Stilo. Tre i feriti

E' di tre persone ferite, di cui una trasportata in codice rosso al Rummo il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio alle porte di Sant'Agata de' Goti. A scontrarsi una Smart con a bordo due fratelli ed una Fiat Stilo condotta da una donna del posto. È accaduto in via Caudina, nei pressi di un distributore di benzina e dello svincolo per l'ospedale Sant'Alfonso De Liguori. Violento l'impatto tra i veicoli

rimasti al centro della carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, i carabinieri, i vigili urbani e le ambulanze del 118.

ad avere la peggio è stata la donna trasferita in codice rosso al Rummo di Benevento per una ferita riportata alla testa. Non destano preoccupazioni, invece, le condizioni delle altre due persone che erano nella smart e che sono state comunque trasferite in ospedale. Saranno ora i rilievi dei carabinieri e dei vigili a chiarire l'esatta dinamica del sinistro.

A causa delle auto incidentate che occupavano la carreggiata, traffico in tilt in ingresso e in uscita dalla cittadina caudina. Solo al termine dei rilievi i mezzi sono stati spostati e le auto hanno ripreso a circolare.