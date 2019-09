Arnesi per lo scasso in due auto, denunciate 4 persone di Bari Bloccate a Paupisi dai carabinieri

Quattro persone della provincia di Bari, di età compresa tra i 44 ed i 59 anni, tutte già note alle forze dell'ordine, sono state denunciate e proposte per il foglio di via obbligatorio dai carabinieri. Erano a bordo di due auto che i militari della Stazione di Paupisi e della Compagnia di Montesarchio, intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino, hanno bloccato nella notte, al termine di un breve inseguimento, a Paupisi. All'interno dei veicoli sono stati rinvenuti attrezzi per lo scasso, ovviamente sequestrati. Per i quattro uomini, come detto, la denuncia e la proposta di foglio di via.