Operatore troupe Moreno Morello aggredito a Puglianello L'inviato di Striscia la Notizia nel Sannio per un servizio

Si è reso necessario l'intervento del 118 per soccorrere ieri un operatore della troupe di Striscia la Notizia, che si trovava a Puglianello con l'inviato Moreno Morello per un servizio, colpito con un calcio mentre stava filmando.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri quando Morello è arrivato nel centro della Valle Telesina per girare un servizio su una mostra fotografica allestita da Roberto Riccio, di Amorosi, presidente di ArtsxWorld, una onlus creata nel 2005. Come si ricorderà, a giugno scorso il gip del tribunale di Benevento aveva archiviato un'indagine su Riccio avviata proprio dopo una serie di servizi fatti da Morello per il tg satirico.

Ieri sera il giornalista di Striscia era arrivato a Puglianello per girare evidentemente un nuovo servizio.

All'improvviso e per cause ancora in corso di accertamento il cameraman è stato colpito con un calcio alle parti basse e si è accasciato. Trasportato al Rummo, è stato giudicato guaribile in sette giorni. Sull'accaduto indagano ora gli agenti del Commissariato di Telese Terme.

Nel frattempo, lo stesso Riccio ha affidato all'avvocato Antonio Leone di preparare una querela sull'episodio.