Rifiuti, esplode protesta dei lavoratori Samte allo Stir I dipendenti licenziati a Casalduni rallentano l’ingresso dei tir che trasportano le ecoballe

Esplode la protesta dei lavoratori della Samte che hanno ricevuto la lettera di licenziamento. I 41 dipendenti quando hanno saputo che la società per i rifiuti della Provincia non aveva accettato di bloccare la procedura del licenziamento hanno raggiunto l’impianto di Casalduni ed hanno 'stoppato' per pochi istanti l’accesso ai tir che trasportano le ecoballe da Napoli per via del fermo del termovalorizzatore di Acerra. Sul posto i carabinieri e la Digos. In corso un tentativo di mediazione tra lavoratori e forze dell'ordine: uno sforzo che ha dato risultati positivi perchè la protesta è rientrata dopo circa un'ora. Appuntamento a domani per affrontare il problema.

Ai lavoratori è stato assicurato un incontro con il vicepresidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, che nelle prossime ore dovrebbe raggiungere il Sannio. Rassicurazione accolte con tiepida soddisfazione da Uil e Cgil, sigle sindacali presenti questo pomeriggio presso lo stir rispettivamente con Michele Caso e Antonio Tizzani.