Benevento-Catania, destini opposti: Mignani sta bene, Di Gennaro crociato rotto Sentimenti diversi per le due capoliste della serie C

Due notizie in antitesi. Un sospiro di sollievo profondissimo e uno shock che lascia interdetti: vengono da Benevento e da Catania, le due capoliste del campionato. Mignani questa mattina si è presentato senza alcun problema alla ripresa degli allenamenti ed ha svolto regolarmente tutto il lavoro a cui si è sottoposta la squadra. Da Catania invece arriva una notizia diametralmente opposta per quanto riguarda Matteo Di Gennaro, il forte centrale difensivo ex Carrarese che domenica aveva firmato il primo gol della vittoria degli etnei sulla Cavese. Per lui rottura del crociato del ginocchio destro e stagione finita. Ecco il comunicato del Catania: “Catania Football Club rende noto che, a seguito di un trauma riportato nel corso della gara con la Cavese, il calciatore Matteo Di Gennaro è stato sottoposto ad esami diagnostici e consulti medici che hanno evidenziato la necessità d'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione sarà eseguita nei prossimi giorni”.

Un problema non certo di poco conto per la squadra etnea, una paura fugata in casa sannita. Guglielmo Mignani aveva subito un trauma distorsivo al ginocchio e aveva fatto temere che potessero esserci conseguenze serie. Invece la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha dato esiti negativi e questa mattina l'attaccante senese ha ripreso regolarmente la preparazione. Con la solita “garra”, contendendo il pallone a tutti e segnando anche svariati gol. Domenica lui ci sarà contro il Casarano. Per il Catania invece ci sarà un problema in più da fronteggiare a Monopoli, anche se Ivano Pastore ha praticamente chiuso per Miceli, esperto centrale del Monopoli, che però arriverà in Sicilia lunedì dopo la gara dei rossoazzurri a Monopoli.

Nella foto di Taddeo in alto un momento dell'allenamento di ieri all'Avellola con Scognamillo che marca stretto Mignani