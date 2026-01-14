Benevento, le gare del vivaio e le classifiche: la Primavera sfida la Ternana Sfida casalinga per i giallorossi di De Angelis. Tornano in campo anche le under dopo la sosta

Il prossimo weekend sarà molto importante per il settore giovanile del Benevento Calcio. Dopo il pareggio maturato con la Ternana, la Primavera giallorossa scenderà in campo sabato mattina, alle ore 11, per affrontare il Perugia. Si è conclusa la sosta natalizia per le under. La 17 e la 15 saranno di scena sul campo del Gubbio: comincerà la formazione di Festa alle 10:45, poi seguiranno i ragazzi di Schiavi alle 13. Sfida casalinga per l'under 16 che all'Avellola affronterà il Sorrento: appuntamento alle ore 11 di domenica.

Settore giovanile, le classifiche

Primavera 2, la classifica: Empoli 30, Pescara 26, Benevento 25, Pisa, Ternana e Spezia 22, Bari e Perugia 21, Catanzaro e Avellino 19, Monopoli e Cosenza 18, Ascoli 15, Salernitana 11, Palermo 9, Crotone 6.

Under 17, la classifica: Ternana 27, Benevento 26, Guidonia e Gubbio 25, Latina e Ascoli 24, Perugia 23, Pineto e Casertana 19, Campobasso 14, Pianese e Sambenedettese 9, Cerignola 5, Foggia 4.

Under 16, la classifica: Benevento 27, Monopoli 19, Sorrento 16, Latina 15, Giugliano 14, Campobasso 13, Casarano 12, Pineto 11, Casertana 10, Altamura e Potenza 9.

Under 15, la classifica: Benevento 39, Perugia 33, Ternana e Latina 25, Gubbio 24, Cerignola 21, Campobaso 20, Guidonia 19, Ascoli 14, Sambendettese 12, Casertana 11, Pineto 10, Pianese 9, Foggia 1.