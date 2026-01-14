Ospedale San Pio: i primari si schierano a tutela del direttore Morgante "Attacchi mediatici che hanno alimentato dubbi e sospetti. Il San pio è azienda solida e affidabile"

E' una presa di posizione netta quella che arriva dai direttori dipartimento dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

I primari, domani mattina (alle 10.30), terranno una conferenza stampa nella Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie. Intanto firmano un documento che riportiamo di seguito.

“I Primari dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento intervengono con fermezza a tutela dell’Azienda e del Direttore Generale, Maria Morgante, a fronte di una serie di attacchi mediatici che, negli ultimi giorni, hanno alimentato dubbi e sospetti sulla gestione aziendale che, inevitabilmente, colpisce in maniera indiretta tutto il personale sanitario attraverso una censura sull’operato di chi lavora in prima linea, senza alcun filtro, strumentalizzazione o tessitura su fatti e dati.

Riteniamo si tratti di rappresentazioni parziali e fuorvianti, che non restituiscono la reale condizione dell’AORN “San Pio”. La posizione dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di Unità Operativa è unanime: oggi il “San Pio” è una Azienda solida, operativa e affidabile, che garantisce ai cittadini cure di qualità grazie alla competenza, alla dedizione e al senso di responsabilità dei suoi professionisti che, sempre più spesso, si trovano anche a dover fronteggiare le carenze della medicina territoriale.

Come ogni grande organizzazione sanitaria, l’Azienda presenta criticità e margini di miglioramento, ma queste non giustificano né allarmismi né narrazioni distorte. Al contrario, esse vengono affrontate quotidianamente con serietà e trasparenza, in un contesto reso ancora più complesso dalle ben note difficoltà strutturali del Servizio Sanitario Nazionale.

La diffusione di informazioni non contestualizzate rischia di produrre valutazioni sommarie e non aderenti alla realtà, alimentando un clima di sfiducia che non giova né ai cittadini né agli operatori sanitari. La realtà dell’AORN “San Pio” è ben diversa dalle descrizioni gravemente denigratorie apparse su alcuni organi di stampa.

Dal suo insediamento, l’8 agosto 2022, il Direttore Generale Maria Morgante ha dimostrato competenza, determinazione e capacità di governo, intervenendo direttamente sui percorsi clinici e organizzativi, con uno stile improntato all’ascolto, alla condivisione e alla responsabilità decisionale. Il suo operato ha incontrato il pieno apprezzamento della dirigenza sanitaria.

La Direzione Strategica ha, inoltre, affrontato con decisione la cronica carenza di personale sanitario, avviando un processo di rinnovamento che ha consentito l’ingresso di giovani professionisti qualificati, attratti da un progetto aziendale credibile e orientato alla crescita. L’integrazione tra nuove competenze ed esperienza consolidata ha restituito all’Azienda uno spirito di squadra forte e coeso, fondato sul senso di appartenenza e sulla condivisione degli obiettivi.

La Direzione opera alla luce del sole, con metodo e visione, anche sul progetto del nuovo Pronto Soccorso di prossima apertura, snodo strategico per il futuro della sanità sannita e campana.

I Primari si riconoscono pienamente nello stile e nel merito dell’azione del Direttore Generale Maria Morgante e confermano il pieno supporto professionale e personale a tutta la Direzione Strategica, ringraziando per tutto quanto fatto finora dal punto di vista umano, strutturale e tecnologico”.