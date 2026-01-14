Giuditta: "Avviare confronto in vista delle amministrative" La sollecitazione del coordinatore regionale di NdC

"La vittoria alle Regionali in Campania è stato l'abbrivio di un campo largo inclusivo e vincente. A patto, come ha ribadito in più occasioni il nostro leader nazionale Clemente Mastella, che sia messa a frutto con un impianto stabile di alleanze su tutti i territori e in tutte le province campane. Occorre subito avviare il lavoro perché il modello politico che ha vinto in Campania sia l'unico riferimento politico. Per tutti e senza veti", lo scrive in una nota il coordinatore regionale di NdC Pasquale Giuditta.

"Si avviì subito il tavolo regionale di confronto politico-programmatico per la costruzione del campo largo in vista degli appuntamenti elettorali più importanti del 2026. A partire dalle Provinciali di secondo grado a Benevento: nel Sannio c'è il massimo della schizofrenia politica, con alleati in Consiglio regionale che combattono una stolta e miope battaglia contro di noi. Uguale perimetro politico deve valere nei due capoluoghi che andranno alle urne come Avellino e Salerno e nei centri maggiori come Portici, Pompei, Cava dei Tirreni, Eboli, Santa Maria a Vico e Ariano Irpino, per citarne alcuni dei maggiori.

I partiti della maggioranza Fico hanno questo dovere politico, per non disperdere un patrimonio fondamentale e chiunque insista con veti anacronistici va politicamente marginalizzato", conclude Giuditta.

