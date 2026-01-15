"Auguri di buon lavoro al Procuratore D'Angelo" Il sindaco Mastella: auspico sia coltivato solco della collaborazione istituzionale"

"Auguro buon lavoro a Nicola D'Angelo che sarà al timone della Procura della Repubblica di Benevento. Sono convinto che la lunga esperienza maturata in Magistratura congiunta alla profonda conoscenza delle forme di illegalità che tentano di pervadere la società dell'entroterra meridionale maturata a Campobasso gli consentiranno un'esperienza efficace alla guida della Procura sannita", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Auspico altresì che potremo irrorare il solco della più intelligente e feconda collaborazione istituzionale, nel rispetto dei ruoli rispettivi e delle sfere di competenza sancite dall'Ordinamento, tuttavia nella comune aspirazione di salvaguardare il tessuto sociale, culturale ed economico della città e della provincia di Benevento".