Lancia sassi contro auto per truffa dello specchietto: preso Gli agenti della Volante hanno denunciato un 34enne di Napoli riconosciuto dalle vittime

Lo hanno notato mentre era fermo a bordo di un'Audi nei pressi degli svincoli per il Raccordo in via Bachelet. Durante il controllo i poliziotti hanno recuperato dell'auto numerosi sassolini che, secondo l'accusa, l'uomo scagliava contro le auto in sosta per poi tentare di mettere a segno la cosiddetta truffa dello specchietto. Dai controlli è emerso che il 34enne era già noto alle forze dell'ordine. Grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, vittime della truffa che hanno riconosciuto l'indagato, per l'uomo è scattata la denuncia ed il foglio di via obbligatorio da Benevento.