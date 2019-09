Anziana e disabile soli in casa derubati: ingente il bottino La pensionata ricoverata per una sospetta intossicazione provocata forse da sostanze narcotizzanti

Ammonterebbe a circa 40mila euro il maxi bottino dei ladri che l'altra notte hanno messo a segno un furto – non è escluso che per le modalità possa trattarsi di una rapina – compiuto ai danni di una 83enne di Benevento. La donna è stata probabilmente narcotizzata con dei farmaci e poi derubata mentre si trovava nella casa con il figlio disabile e assistita da due badanti. Il gravissimo episodio è avvenuto al rione Libertà, non lontano dalla chiesa dell'Addolorata.

Secondo una prima ed ancora sommaria ricostruzione, ieri mattina la pensionata non riusciva a svegliarsi. Intorno all'ora di pranzo, alcuni parenti hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto il 118 e la polizia di stato. Trasferita al Rummo, all'anziana è stata diagnosticata un'intossicazione. È stato a quel punto che i familiari si sono resi conto del furto. Dalla cassaforte, trovata regolarmente chiusa, erano stati portati decine di migliaia di euro.

Non gravi per fortuna le condizioni della donna che è stata ora dimessa. Sul maxi furto sono ora in corso le indagini della Polizia di stato che ha ascoltato alcune persone ed effettuato i rilievi per cercare di identificare l'autore o gli autori del colpo.