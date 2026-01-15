Sanità, Parisi (Lega): "Bene l’interrogazione parlamentare di Zinzi su San Pio" "Chiesta valutazione ipotesi commissariamento. Grazie per attenzione al territorio”

“Accogliamo con grande favore l’iniziativa dell’onorevole Giampiero Zinzi, deputato e coordinatore regionale della Lega Salvini Premier in Campania, che ha presentato un’interrogazione parlamentare a risposta scritta al ministro della Salute, Orazio Schillaci, per fare piena luce sulla gestione dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento e sulle gravi criticità che continuano a colpire la sanità ospedaliera sannita”

Lo dichiara Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega di Benevento che spiega: “Ringrazio sinceramente l’onorevole Zinzi – prosegue Parisi – per l’attenzione che sta dimostrando verso il Sannio e verso le difficoltà quotidiane affrontate da cittadini, pazienti e operatori sanitari. È necessario che le istituzioni, a tutti i livelli, intervengano per verificare quanto sta accadendo e per tutelare il diritto alla salute, che non può essere sacrificato”

Nell’interrogazione, l’onorevole Zinzi chiede al ministro Schillaci se abbia valutato o intenda valutare iniziative ispettive, a tutela della salute pubblica e dei livelli essenziali di assistenza, per verificare la situazione presso il presidio ospedaliero di Sant’Agata de’ Goti e l’ospedale “Rummo” di Benevento, in particolare riguardo alla continuità dell’attività del pronto soccorso e alla disponibilità di posti letto adeguati.

L’interrogazione - rimarca l'esponente della Lega - chiede inoltre se non ritenga di dover valutare l’attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’ordinamento, fino all’ipotesi di commissariamento dell’Azienda Ospedaliera “San Pio”, al fine di garantire il rispetto dei LEA e la tutela effettiva del diritto alla salute dei cittadini.

Infine, viene richiesto di chiarire se e quali iniziative di competenza il Ministero intenda assumere per verificare la legittimità dell’erogazione dei compensi premiali, alla luce delle carenze e delle criticità che continuano a emergere.

“Il Sannio non può essere lasciato solo – conclude Parisi –. La priorità deve tornare ad essere la qualità delle cure e l’efficienza dei servizi. Continueremo a vigilare, a denunciare le storture e a sostenere ogni iniziativa utile per garantire una sanità pubblica degna di questo nome. Grazie ancora all’onorevole Zinzi per aver raccolto questa battaglia di buonsenso e di giustizia verso il nostro territorio. Invitiamo inoltre la D.G del San Pio a un confronto pubblico con tutti i rappresentanti istituzionali del territorio, gli ordini dei Medici e delle Professioni infermieristiche e i primari del Rummo nella sede che la dottoressa Morgante riterrà opportuna”.

