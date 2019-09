Ruba carburante da un camion, arrestato 38enne L'uomo è stato fermato in via dei Mulini dagli agenti della Volante

Furto di carburante è l'accusa con la quale gli agenti della Volante la scorsa notte hanno arrestato un 38enne di nazionalità rumena. L'uomo è stato fermato in via dei Mulini mentre cercava di prendere del carburante da un camion lasciato in sosta. Alla vista degli agenti, il rumeno ha cercato di nascondersi nella sua auto. Fermato, l'uomo è stato trovato in possesso di una tanica, una pinza, un giravite e di un tubo in plastica lungo tre metri dal quale gocciolava ancora carburante.