Perseguita ex moglie e familiari: arrestato un 47enne Intervento della Mobile, l'uomo è ai domiciliari

Lo hanno arrestato per stalking all'ex moglie e non solo. E' l'accusa con la quale la Squadra mobile ha fermato un 47enne di Benevento, che già a gennaio era stato raggiunto da un ammonimento del questore. L'uomo avrebbe però continuato a molestare la malcapitata con pedinamenti e telefonate, costringendola a vivere in uno sttao di preoccupazione.

Nel mirino dell'indagato anche i familiari dell'ex coniuge, con un cognato minacciato con un'ascia. L'arresto è scattato quando il 47enne ha iniziato a seguire, urlando, l'ex cognata: spaventata, quest'ultima ha chiamato la sorella, che ha avvertito gli agenti della Mobile. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari.