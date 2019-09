65enne investita in centro mentre attraversa | FOTO L'incidente in via Ennio Goduti. La donna urtata da una Kia: trasferita al Fatebenefratelli

Momenti di paura questa mattina nella centralissima via Ennio Goduti per una donna investita da un suv. È accaduto all'incrocio tra via Goduti con via Pasquali e via Bilotta. Secondo una prima ricostruzione la donna è stata urtata da una Kia mentre attraversava. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i soccorritori dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Non sarebbero gravi le condizioni della passante che è stata comunque trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli.