Furto vasi e attrezzi, gli indagati confessano: ai domiciliari La decisione del Gip per le tre persone arrestate dai carabinieri

Arresti domiciliari. Li ha disposti il gip Vincenzo Landolfi per Clemente Ciervo, 45 anni, di Sant'Agata dei Goti, Leonardo Pascu, 29 anni, e Darius Florin Ciurari, 29 anni, entrambi di origini rumene: il primo domiciliato a Castelvenere, l'altro a Guardia Sanframondi.

Si tratta delle tre persone finite in carcere qualche giorno fa per furto aggravato di vasi e attrezzi da un'azienda agricola di Limatola. Erano stati fermati dai carabinieri della Stazione di Dugenta, che avevano recuperato la refurtiva, sistemata in una Ford Focus munita di carrello.

Questa mattina l'udienza di convalida, nel corso della quale i tre indagati, difesi dagli avvocati Ettore Marcarelli (per Ciervo e Pascu) e Mariateresa Del Ciampo, hanno ammesso le loro responsabilità.