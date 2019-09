La Questura festeggia San Michele, patrono della Polizia Una messa, poi la consegna dei riconoscimenti

La Questura di Benevento ha festeggiato oggi San Michele Arcangelo, patrono e protettore della Polizia di Stato, con una messa celebrata nella Chiesa del Santissimo Salvatore: "un momento di raccoglimento - si legge in una nota - e preghiera per quanti “la Patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini concordia, onestà e pace”, accompagnato dalle musiche e dai canti dei giovani allievi del Liceo Musicale “Guacci” ed allietato dalla spensieratezza dei bambini della Scuola Primaria “Mazzini” che hanno letto le preghiere dei fedeli".

Al termine della cerimonia religiosa i festeggiamenti sono proseguiti in Questura" con la scopertura di un’opera d’arte riproducente il San Michele Arcangelo di Bernardo Zenale, realizzata dalla professoressa Citarella con i giovanissimi alunni del Liceo Artistico di Benevento: un dono quantomai prezioso perché, oltre al pregio del quadro, esprime il legame tra Questura e Scuola, la cui interazione è pilastro portante per la diffusione della cultura della legalità”.

La giornata si è conclusa "con la consegna dei riconoscimenti al merito tributati dal Capo della Polizia al personale in servizio in questa provincia: un evento che è stato inserito nell’ambito delle iniziative organizzate per il family day, fatto coincidere anche quest’anno con la festa del Santo Patrono.

Il Questore Luigi Bonagura ha aperto le porte alle famiglie salutando personalmente tutti coloro i quali hanno raggiunto in questa giornata i propri congiunti sul posto di lavoro. Ai presenti ha rivolto un sentito ringraziamento essendo la Famiglia il principale supporto per tutti gli operatori della Polizia di Stato nel delicato compito cui sono chiamati a servizio del cittadino".