Grave incidente sul raccordo, ferite tre persone Incidente stradale tra San Giorgio del Sannio e Castel del Lago

E' di tre persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sul raccordo autostradale A09 tra San Giorgio del Sannio e Castel del Lago. Coinvolta nell'incidente una Fiat 600 e alcuni mezzi di un'impresa che stava effettuando lavori di pulizia lungo la superstrada. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale, volanti della Questura, Anas e le ambulanze del 118, anche dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa che hanno trasferito i feriti in ospedale.

Tra i primi soccorritori ad arrivare, un'ambulanza della Misericordia di Benevento che stava transitando sul raccordo autostradale. I volontari si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi e per allertare forze dell'ordine e centrale operativa del 118.

Feriti gli occupanti della Fiat Seicento. Si tratta di tre persone di Venticano: una donna di 59 anni,. Alla guida dell'utilitaria, di un uomo e di una 39enne. Ad avere la peggio è stato l'uomo trasferito dalla Croce Rossa al Rummo in codice Rosso.

Traffico in tilt per circa un'ora, tempo necessario per soccorrere i feriti e rimuovere i veicoli. Secondo una prima ipotesi la 600 avrebbe urtato il trattore di un'impresa che per conto dlel'Anas stava tagliando l'erba lungo la trafficata arteria. Dinamica ovviamente ora al vaglio della polstrada che ha effettuato i rilievi.